Спрашиваю с себя: вратарь «Авангарда» Мишуров — о пяти пропущенных шайбах от СКА

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал Городу55 свои впечатления от матча с питерским СКА. Игра прошла 6 февраля на льду G-Drive Арены. «Ястребы» победили гостей из северной столицы со счетом 9:5.
«В первую очередь, очень рад, что команда победила, но я максималист. Я люблю выжимать из себя максимум, очень требовательный к себе и, естественно, пять пропущенных голов не могут не заставить меня задуматься. Спасибо нашей команде за такое количество голов. Все бились, все старались, подарили такой праздник маленький для города», — рассказал хоккеист.
Отметим, что команда СКА нанесла в створ ворот Мишурова 37 бросков.
«Я никогда не ссылаюсь на ошибки команды в обороне. Всегда в первую очередь спрашиваю с себя. Играя в такой команде, как „Авангард“, нужно стараться больше, а пропускать меньше», — добавил голкипер.
22-летний вратарь провел за «Авангард» 27 игр, «сухарей» за омскую команду пока не было. Согласно статистике, Мишуров отражает 91,2% бросков. Коэффициент надежности — 2,74 (среднее количество пропущенных шайб за матч).
Ранее Город55 подробно рассказывал о матче «Авангард» — СКА, в котором команды устроили настоящее хоккейное шоу для болельщиков.