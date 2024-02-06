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Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Голкипер «Авангарда» Мишуров рассказал о 5 пропущенных шайбах от СКА

Спрашиваю с себя: вратарь «Авангарда» Мишуров — о пяти пропущенных шайбах от СКА

6 февраля 2024, 19:14
Фото: ХК Авангард

Голкипер «Авангарда» Мишуров рассказал о 5 пропущенных шайбах от СКА

«Ястребы» победили гостей из северной столицы со счетом 9:5.

Голкипер омского «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал Городу55 свои впечатления от матча с питерским СКА. Игра прошла 6 февраля на льду G-Drive Арены. «Ястребы» победили гостей из северной столицы со счетом 9:5.

«В первую очередь, очень рад, что команда победила, но я максималист. Я люблю выжимать из себя максимум, очень требовательный к себе и, естественно, пять пропущенных голов не могут не заставить меня задуматься. Спасибо нашей команде за такое количество голов. Все бились, все старались, подарили такой праздник маленький для города», — рассказал хоккеист.

Отметим, что команда СКА нанесла в створ ворот Мишурова 37 бросков.

«Я никогда не ссылаюсь на ошибки команды в обороне. Всегда в первую очередь спрашиваю с себя. Играя в такой команде, как „Авангард“, нужно стараться больше, а пропускать меньше», — добавил голкипер.

22-летний вратарь провел за «Авангард» 27 игр, «сухарей» за омскую команду пока не было. Согласно статистике, Мишуров отражает 91,2% бросков. Коэффициент надежности — 2,74 (среднее количество пропущенных шайб за матч).

Ранее Город55 подробно рассказывал о матче «Авангард» — СКА, в котором команды устроили настоящее хоккейное шоу для болельщиков.

Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Победа#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Ястребы#СКА
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