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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Иллюстрация

Школа, детсад и ТЦ. Две улицы в центре Омска на 13 часов останутся без воды

6 февраля 2024, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В центре Омска на сутки без воды оставят школу, детсад и десятки жилых домов

7 февраля с 11 утра на водопроводе по улице Волочаевская будут проводить ремонтные работы.

«Росводоканал Омск» предупредил об очередных отключениях воды в городе. В среду, 7 февраля, холодной воды с 11.00 до 24.00 не будет из-за ремонта водопровода на Волочаевской, 15.

Под отключение попадают десятки жилых многоквартирных домов, школа №77, детский сад №9, несколько административных зданий, торговый центр и торговый павильон. Расположены они по следующим адресам:

Фото: Омский водоканал

Местных жителей попросили запастить водой.

Помимо этого, организация уже анонсировала ремонтные работы, которые состоятся в следующий понедельник, 12 февраля: с 11.00 до 15.00 часов запланирован ремонт водопровода на Совхозной, 198, а с 9.30 до 14.00 — монтажные работы на Химиков, 36/1.

Счетчик, которого нет. В квитанции омички появился лишний счетчик горячей воды
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#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Водопровод#Ремонт водопровода#Юлия Истомина
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