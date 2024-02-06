Школа, детсад и ТЦ. Две улицы в центре Омска на 13 часов останутся без воды

Помимо этого, организация уже анонсировала ремонтные работы, которые состоятся в следующий понедельник, 12 февраля: с 11.00 до 15.00 часов запланирован ремонт водопровода на Совхозной, 198, а с 9.30 до 14.00 — монтажные работы на Химиков, 36/1.