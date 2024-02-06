Школа, детсад и ТЦ. Две улицы в центре Омска на 13 часов останутся без воды

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
«Росводоканал Омск» предупредил об очередных отключениях воды в городе. В среду, 7 февраля, холодной воды с 11.00 до 24.00 не будет из-за ремонта водопровода на Волочаевской, 15.
Под отключение попадают десятки жилых многоквартирных домов, школа №77, детский сад №9, несколько административных зданий, торговый центр и торговый павильон. Расположены они по следующим адресам:
Местных жителей попросили запастить водой.
Помимо этого, организация уже анонсировала ремонтные работы, которые состоятся в следующий понедельник, 12 февраля: с 11.00 до 15.00 часов запланирован ремонт водопровода на Совхозной, 198, а с 9.30 до 14.00 — монтажные работы на Химиков, 36/1.