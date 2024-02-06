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РЭО рассказал об ответственности за перекрытие мусорных площадок автомобилями

РЭО рассказал об ответственности за перекрытие мусорных площадок автомобилями

6 февраля 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) назвал меры ответственности за блокирование контейнерных площадок автомобилями. Водителям, создающим помехи для вывоза твердых коммунальных отходов, в ряде регионов будет грозить административная ответственность.

Сегодня к таким мерам воздействия на нарушителей прибегли в Московской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, Приморском крае и других субъектах Федерации. Об этом сообщает 56orb.

Для жителей регионов, где действуют соответствующие законы, парковка рядом с мусорными контейнерами может обойтись в пять тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит десять тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей. Таким образом, необходимость выбора места парковки, которое не сделало бы автомобиль помехой для подъезда мусоровоза и для загрузки мусора из бункеров и контейнеров, вполне очевидна.

«К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также указал, что в течение рабочего дня один мусоровоз обслуживает около 80 контейнерных площадок: с учетом масштабов зоны присутствия. Поэтому графики перемещений спецтехники расписаны по минутам, а малейшая остановка способна стать проблемой на весь рабочий день, а еще оказать общее негативное влияние на деятельность регионального оператора. Так, в Архангельске в 2023 году владельцы автомобилей почти пять тысяч раз создавали препятствия для подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам. В связи с этим в кодекс отдельных регионов пришлось включить разделы, цель которых состоит в установлении ответственности за нарушения в сфере благоустройства и административных штрафов за создание препятствий вывозу отходов с площадок накопления, подвел итог Буцаев.

Стоит напомнить, что главная задача РЭО связана с созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с положениями национального проекта «Экология» это нужно для того, чтобы снизить объемы захоронения ТКО и уменьшить экологическую нагрузку на население. К 2030 году перед оператором поставили задачу по выходу на полную сортировку ТКО и двукратное снижение объемов ТКО, которые направляют на полигоны. Выход к вышеназванным показателям невозможен без запуска экономики замкнутого цикла.

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