РЭО рассказал об ответственности за перекрытие мусорных площадок автомобилями

«К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также указал, что в течение рабочего дня один мусоровоз обслуживает около 80 контейнерных площадок: с учетом масштабов зоны присутствия. Поэтому графики перемещений спецтехники расписаны по минутам, а малейшая остановка способна стать проблемой на весь рабочий день, а еще оказать общее негативное влияние на деятельность регионального оператора. Так, в Архангельске в 2023 году владельцы автомобилей почти пять тысяч раз создавали препятствия для подъезда мусоровозов к контейнерным площадкам. В связи с этим в кодекс отдельных регионов пришлось включить разделы, цель которых состоит в установлении ответственности за нарушения в сфере благоустройства и административных штрафов за создание препятствий вывозу отходов с площадок накопления, подвел итог Буцаев.