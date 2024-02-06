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Омич сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе

Понадобилась медицинская помощь. Омич сбил на переходе двух пешеходов

6 февраля 2024, 10:47
Фото: 1MI

Омич сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 18:30.

На месте происшествия инспекторы предварительно установили, что 52-летний омич ехал по автодороге в Советском округе. Там, на пересечении улиц Менделеева и Малиновского, он не увидел двух пешеходов на нерегулируемом переходе и сбил их.

В результате две женщины 44 и 48 лет получили травмы, им понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка, в ходе которой специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.

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