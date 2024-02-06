Понадобилась медицинская помощь. Омич сбил на переходе двух пешеходов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На месте происшествия инспекторы предварительно установили, что 52-летний омич ехал по автодороге в Советском округе. Там, на пересечении улиц Менделеева и Малиновского, он не увидел двух пешеходов на нерегулируемом переходе и сбил их.
В результате две женщины 44 и 48 лет получили травмы, им понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка, в ходе которой специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.