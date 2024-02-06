Подмосковье лидирует по производству мороженого

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:42
В прошлом году объем производства этого продукта увеличился на 7,8 процента и составил около 103 тысяч тонн, как сообщили в ведомстве, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Таким образом, Подмосковье сформировало более 60% от общего объема мороженого в ЦФО и около 20% от всех произведенных в стране, поделился Владислав Мурашов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эти результаты были достигнуты благодаря работе пяти основных производителей из Долгопрудного, Дмитрова, Жуковского, Люберец и Солнечногорска.