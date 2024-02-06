Оператора сотовой связи в Омске наказали за «помощь» мошенникам

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Согласно информации от ведомства, бездействие оператора послужило тем, что с банковского счета местного жителя похитили 95 тыс рублей. Выяснилось, что в свою сеть соединения оператор пропустил вызов подменного номера. Вызов совершался из иностранного государства.
Теперь организация обязана выплатить штраф в размере 600 тыс рублей. Следственное управление возбудило дело из-за кражи.
Ранее редакция Города55 писала, что жительница Называевска стала жертвой мошенников. Неизвестный предложил ей продлить договор на услуги связи. Девушка взяла кредит и потеряла 400 тыс рублей.