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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 05:17

В Омской области оператора сотовой связи привлекли к ответственности

Оператора сотовой связи в Омске наказали за «помощь» мошенникам

6 февраля 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Омской области оператора сотовой связи привлекли к ответственности

В отношении оператора сотовой связи возбудили дело об административном правонарушении. Организацию обязали выплатить штраф.

Согласно информации от ведомства, бездействие оператора послужило тем, что с банковского счета местного жителя похитили 95 тыс рублей. Выяснилось, что в свою сеть соединения оператор пропустил вызов подменного номера. Вызов совершался из иностранного государства.

Теперь организация обязана выплатить штраф в размере 600 тыс рублей. Следственное управление возбудило дело из-за кражи.

Ранее редакция Города55 писала, что жительница Называевска стала жертвой мошенников. Неизвестный предложил ей продлить договор на услуги связи. Девушка взяла кредит и потеряла 400 тыс рублей.

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#Происшествия#Кража#Омск#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Штраф#Административное правонарушение#Анастасия Чернобаева
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