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Омич пропагандировал сокамернику идеологию терроризма и попал под суд

6 февраля 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
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Омич попал под суд после убеждения сокамерника в привлекательности терроризма

Приговор по делу вынес 2-й Восточный окружной военный суд.

Суд установил, что мужчина был сторонником украинского националистического объединения «Азов», которое Верховный суд РФ признал террористическим. Во время отбывания наказания за предыдущее нарушение закона, он рассказывал своему сокамернику о привлекательности терроризма и его идеологии, тем самым склоняя «на свою сторону».

Более того, обвиняемый обсуждал с соседом возможность совершения терактов, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

Учитывая предыдущий приговор, вынесенный Советским районным судом в 2017 году, мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца.

Ранее Город55 писал об административном наказании, которое получил житель Тары за комментарии с негативной оценкой спецоперации в соцсетях.

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