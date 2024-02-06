Омич пропагандировал сокамернику идеологию терроризма и попал под суд

Суд установил, что мужчина был сторонником украинского националистического объединения «Азов», которое Верховный суд РФ признал террористическим. Во время отбывания наказания за предыдущее нарушение закона, он рассказывал своему сокамернику о привлекательности терроризма и его идеологии, тем самым склоняя «на свою сторону».