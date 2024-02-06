Омич пропагандировал сокамернику идеологию терроризма и попал под суд

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Суд установил, что мужчина был сторонником украинского националистического объединения «Азов», которое Верховный суд РФ признал террористическим. Во время отбывания наказания за предыдущее нарушение закона, он рассказывал своему сокамернику о привлекательности терроризма и его идеологии, тем самым склоняя «на свою сторону».
Более того, обвиняемый обсуждал с соседом возможность совершения терактов, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.
Учитывая предыдущий приговор, вынесенный Советским районным судом в 2017 году, мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца.
Ранее Город55 писал об административном наказании, которое получил житель Тары за комментарии с негативной оценкой спецоперации в соцсетях.