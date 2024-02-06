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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

иллюстрация

О любви, заботе и верности. В этом году омская «Флора» будет посвящена Году семьи

6 февраля 2024, 10:57
Фото: Город55
иллюстрация

В этом году омская «Флора» будет посвящена Году семьи

Выставка заработает накануне Дня города в августе.

Стало известно, чему будет посвящена «Флора-2024» в Омске. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале.

По информации градоначальника, цветочная выставка в наступившем году будет приурочена к Году семьи. Его объявил президент Пути. Шелест сказал, что в будущих композициях «Флоры» омичи и гости города найдут много семейных мотивов.

Какие-то цветочные скульптуры будут отражать важность заботы о постаревших родных, другие передадут посыл о верности, любви к детям. В целом вся «Флора» напомнит посетителям о главном в жизни каждого человека и подсветит мысль о поддержании добрых традиций.

Мэр уверен, что флористы и дизайнеры, работающие с ландшафтом, удивят гостей выставки, которую на протяжении немалых лет организуют в Омске. К слову, традиционно скульптуры «Флоры» ставят в Выставочном и Воскресенском скверах. На них можно будет посмотреть в августе. Официальное открытие проводят накануне Дня города. Напомним, что прошлогодняя выставка была посвящена космосу.

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#Общество#Город#Культура#Омск#Омская область#Выставка#Развлечения#Флора#Новости#Цветочная выставка#Алина Ясинская
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