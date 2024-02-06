О любви, заботе и верности. В этом году омская «Флора» будет посвящена Году семьи

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Стало известно, чему будет посвящена «Флора-2024» в Омске. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале.
По информации градоначальника, цветочная выставка в наступившем году будет приурочена к Году семьи. Его объявил президент Пути. Шелест сказал, что в будущих композициях «Флоры» омичи и гости города найдут много семейных мотивов.
Какие-то цветочные скульптуры будут отражать важность заботы о постаревших родных, другие передадут посыл о верности, любви к детям. В целом вся «Флора» напомнит посетителям о главном в жизни каждого человека и подсветит мысль о поддержании добрых традиций.
Мэр уверен, что флористы и дизайнеры, работающие с ландшафтом, удивят гостей выставки, которую на протяжении немалых лет организуют в Омске. К слову, традиционно скульптуры «Флоры» ставят в Выставочном и Воскресенском скверах. На них можно будет посмотреть в августе. Официальное открытие проводят накануне Дня города. Напомним, что прошлогодняя выставка была посвящена космосу.