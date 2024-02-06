О любви, заботе и верности. В этом году омская «Флора» будет посвящена Году семьи

Мэр уверен, что флористы и дизайнеры, работающие с ландшафтом, удивят гостей выставки, которую на протяжении немалых лет организуют в Омске. К слову, традиционно скульптуры «Флоры» ставят в Выставочном и Воскресенском скверах. На них можно будет посмотреть в августе. Официальное открытие проводят накануне Дня города. Напомним, что прошлогодняя выставка была посвящена космосу.