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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Нападающий «Авангарда» Спунер рассказал о настрое перед игрой со СКА

Начинаем с чистого листа: нападающий «Авангарда» Спунер о настрое перед игрой со СКА

6 февраля 2024, 11:05
Фото: ХК Авангард

Нападающий «Авангарда» Спунер рассказал о настрое перед игрой со СКА

Хоккеист отметил, что команде есть над чем работать перед плей-офф.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал о настрое перед матчем с питерским СКА, который пройдет сегодня, 6 февраля, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарий форварда опубликовали на сайте хоккейного клуба.

«Нам нужно играть на высоких скоростях, действовать в своем стиле. Последние 3-4 месяца они идут в лидерах КХЛ. Нам нужно выйти на лед и не усложнять, делать все, что от нас зависит. Такие матчи, как наш предыдущий с Магнитогорском, тоже случаются. Хоккей состоит из ошибок, и мы в концовке допустили ошибку. Нужно просто забыть ту встречу. Сегодня начинаем с чистого листа. Все хорошо», — рассказал нападающий.

Спунер добавил, что играть на домашней арене всегда приятней, чем на выезде. Хоккеист отметил, что команде есть над чем работать перед плей-офф.

Напомним, прошлую игру «ястребы» уступили в овертайме. «Металлург» на последней секунде третьего периода сумел сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, где «лисы» и забросили победную шайбу.

Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Евгений Игишев#Плей-офф#СКА
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