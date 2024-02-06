Начинаем с чистого листа: нападающий «Авангарда» Спунер о настрое перед игрой со СКА

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал о настрое перед матчем с питерским СКА, который пройдет сегодня, 6 февраля, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарий форварда опубликовали на сайте хоккейного клуба.
«Нам нужно играть на высоких скоростях, действовать в своем стиле. Последние 3-4 месяца они идут в лидерах КХЛ. Нам нужно выйти на лед и не усложнять, делать все, что от нас зависит. Такие матчи, как наш предыдущий с Магнитогорском, тоже случаются. Хоккей состоит из ошибок, и мы в концовке допустили ошибку. Нужно просто забыть ту встречу. Сегодня начинаем с чистого листа. Все хорошо», — рассказал нападающий.
Спунер добавил, что играть на домашней арене всегда приятней, чем на выезде. Хоккеист отметил, что команде есть над чем работать перед плей-офф.
Напомним, прошлую игру «ястребы» уступили в овертайме. «Металлург» на последней секунде третьего периода сумел сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, где «лисы» и забросили победную шайбу.