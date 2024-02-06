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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Коллекторы подали в суд на жительницу Омской области из-за незаконного долга

Коллекторы требовали с жительницы Омской области несуществующую задолженность

6 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI

Коллекторы подали в суд на жительницу Омской области из-за незаконного долга

Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, организация, которая давала под процент деньги, обратилась с иском. Она хотели взыскать долг с жительницы Большеречья.

По словам коллекторской организации, женщина заключила договор на 21 тысячу рублей. Операция проходила дистанционно. Местная жительница не стала вносить платеж и у нее образовалась задолженность. Но суд установил, что омичка стала жертвой мошеннической махинации.

Ей позвонил с неизвестного номера «сотрудник банка». После было еще несколько таких звонков. Позже женщина заметила, что на ее карту поступают средства, которые переводились на неизвестный ей счет. Она позвонила в банк и приостановила действие карты, затем обратилась в полицию, где уже возбудили уголовное дело.

Суд проверил всю информацию и принял решение отказать в удовлетворении иска.

Ранее редакция Города55 рассказывала о том, как мошенники обманули пожилую омичку и обманом вытянули у нее больше шести млн рублей.

Очень часто омичи ведутся на отработанную схему и переводят деньги на «безопасный счет».

Вынес мусор и получил деньги. Суд обязал выплатить омичу 150 тыс рублей из-за травмы
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#Происшествия#Полиция#Омск#Банк#Коллекторы#Карта#Большеречье#Долг#Анастасия Чернобаева
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