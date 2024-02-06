Коллекторы требовали с жительницы Омской области несуществующую задолженность

Ей позвонил с неизвестного номера «сотрудник банка». После было еще несколько таких звонков. Позже женщина заметила, что на ее карту поступают средства, которые переводились на неизвестный ей счет. Она позвонила в банк и приостановила действие карты, затем обратилась в полицию, где уже возбудили уголовное дело.