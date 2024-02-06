Коллекторы требовали с жительницы Омской области несуществующую задолженность

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По словам коллекторской организации, женщина заключила договор на 21 тысячу рублей. Операция проходила дистанционно. Местная жительница не стала вносить платеж и у нее образовалась задолженность. Но суд установил, что омичка стала жертвой мошеннической махинации.
Ей позвонил с неизвестного номера «сотрудник банка». После было еще несколько таких звонков. Позже женщина заметила, что на ее карту поступают средства, которые переводились на неизвестный ей счет. Она позвонила в банк и приостановила действие карты, затем обратилась в полицию, где уже возбудили уголовное дело.
Суд проверил всю информацию и принял решение отказать в удовлетворении иска.
Ранее редакция Города55 рассказывала о том, как мошенники обманули пожилую омичку и обманом вытянули у нее больше шести млн рублей.
Очень часто омичи ведутся на отработанную схему и переводят деньги на «безопасный счет».