ЭКО по ОМС становится доступнее

Пациентки могут самостоятельно выбрать медучреждение для проведения процедуры из рекомендованного перечня. В фонде рассказали, что с 2013 года проведено уже свыше 700 000 процедур в рамках территориальной программы ОМС. В 2023 году выполнено 98 300 процедур ЭКО, что на 7%, или на 6400 процедур, больше, чем в 2022-м. Число осуществляемых таким образом ЭКО ежегодно растёт.