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ЭКО по ОМС становится доступнее

ЭКО по ОМС становится доступнее

6 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI
Процедура экстракорпорального оплодотворения стала более доступной благодаря увеличению среднего норматива в программе госгарантий на 2024 год. Об этом рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Норматив увеличен примерно на 3% (с 89 501 до 91 478 случаев). Это соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», пишет rg.ru.

Для получения процедуры за счёт средств ОМС необходимо направление региональной комиссии. Это определено Минздравом РФ.

Напомним, экстракорпоральное оплодотворение назначают при неэффективности других способов борьбы с бесплодием. Процедуру проводят, если женщина способна выносить и родить ребёнка. Направление для женщин младше 35 лет выдается после лечения в течение 12 месяцев, а для женщин 35 лет и старше — не менее 6 месяцев.

Направление получают в женской консультации или в центре планирования семьи по месту жительства после соответствующего обследования. Если нет противопоказаний и ограничений для ЭКО, специальная комиссия выдаёт направление.

Специалисты ФОМС отмечают, что направления могут получить не только замужние женщины. Оно доступно одиноким женщинам и тем, кто живёт в гражданском браке.

Пациентки могут самостоятельно выбрать медучреждение для проведения процедуры из рекомендованного перечня. В фонде рассказали, что с 2013 года проведено уже свыше 700 000 процедур в рамках территориальной программы ОМС. В 2023 году выполнено 98 300 процедур ЭКО, что на 7%, или на 6400 процедур, больше, чем в 2022-м. Число осуществляемых таким образом ЭКО ежегодно растёт.

В ноябре Владимир Путин сообщил, что 2024-й будет Годом семьи. Кабмин разработал план ключевых мероприятий на год. Охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми занимает одно из основных мест в данном плане.

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