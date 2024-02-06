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«Эффективные решения» семьи Павловых избежали банкротства

«Эффективные решения» семьи Павловых избежали банкротства

6 февраля 2024, 05:46
Фото: 1MI

«Эффективные решения» семьи Павловых избежали банкротства

Производство по делу, начавшемуся из-за иска налоговиков, прекращено.

Арбитражный суд Омской области принял определение в рамках дела о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Эффективные решения». Производство началось в ноябре 2023 года из-за заявления Налоговой службы, а теперь оно прекращено.

«Эффективные решения» специализируются на розничной торговле «вне магазинов, палаток, рынков». В них числится только 1 сотрудник, последний финансовый год компания закрыла с убытком 525 тысяч рублей. Стоимость активов «Эффективных решений» выражается отрицательным числом — минус 1,33 млн рублей.

Стоит отметить, что в числе первых учредителей компании был Дмитрий Борисович Павлов — влиятельный омский бизнесмен, известный в первую очередь как владелец «Омских кабельных сетей» и депутат Законодательного собрания Омской области. В течение 3 месяцев 2016 года он владел всем уставным капиталом «Эффективных решений», но уступил его Сергею Борисовичу Павлову. С августа прошлого года единственный учредитель — Борис Викторович Павлов, в тот же день ставший еще и директором.

В Омске могут обанкротиться «Эффективные решения» семьи Павловых
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#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Эффективные решения#Сергей Павлов
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