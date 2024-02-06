Денис Буцаев рассказал о составе жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
В экспертное жюри, которое будет осуществлять отбор лучших конкурсных проектов, организаторы пригласили директора Всероссийского музея декоративного искусства Елену Титову, ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анну Кислицыну, а также Ольгу Свиблову — директора Мультимедиа Арт Музея, художника Медерика Тюрея и других специалистов.
По заявлению гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, конкурс «Зеленый квадрат» был учрежден в рамках экопросветительской программы. Его цель — выявление авторов лучших проектов, четко отражающих проблемы сферы обращения с отходами и освещающих тему загрязнения окружающей среды. Экспертное жюри включит в итоговую экспозицию лучшие из работ, направленных на популяризацию идеи осознанного потребления, раздельного сбора мусора и бережного отношения к природным ресурсам, пишет newsnn.ru.
Чтобы отобрать лучшие из проектов, кроме названных выше экспертов, в жюри пригласили первого зампредседателя Комитета ГД РФ по экологии Вячеслава Фетисова, зампредседателя Комитета ГД РФ по экологии Александра Когана, председателя совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, ректора Университета МИСИС Алевтину Черникову, ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова Ивана Лобанова, директора института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина Ларису Смирнову, управляющего партнера и совладельца галереи «Триумф» Дмитрия Ханкина, советника руководителя Росмолодежи Олега Макарова, руководителя арт-парка «Таврида» Марию-Николь Селиванову, руководителя школы Uteens, Universal University Наталью Рогаль, а также живописца и автора ютьюб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николая Рындина.
Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, от потенциальных участников конкурса поступила 561 заявка. Среди авторов работ — как российские художники, так и граждане Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении, около 50 из которых отправятся в Крым для участия в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Здесь творцы смогут модернизировать свои готовые эскизы или создать новый проект. А команда жюри займется составлением итогового списка работ, которые будут экспонироваться на Всемирном фестивале молодежи.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте. Партнеры мероприятия — арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.