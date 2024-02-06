Денис Буцаев рассказал о составе жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, от потенциальных участников конкурса поступила 561 заявка. Среди авторов работ — как российские художники, так и граждане Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении, около 50 из которых отправятся в Крым для участия в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Здесь творцы смогут модернизировать свои готовые эскизы или создать новый проект. А команда жюри займется составлением итогового списка работ, которые будут экспонироваться на Всемирном фестивале молодежи.