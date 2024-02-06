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Больше больных. В омских школах из-за ОРВИ на карантин закрыли почти 470 классов

6 февраля 2024, 07:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на карантин отправили 466 классов и 95 дошкольных групп

Полностью из-за высокой заболеваемости закрыли гимназию №9 в Нефтяниках и санаторную школу-интернат №11 в Порт-Артуре.

В пресс-службе депобразования омской мэрии рассказали Городу55, сколько в настоящий момент закрыто на карантин классов и дошкольных групп. Среди школьников и воспитанников детских садов продолжает наблюдаться высокая заболеваемость ОРВИ.

«По данным на 5 февраля 2024 года в городе Омске на карантин закрыто в 50 дошкольных образовательных учреждениях 95 групп; в 85 общеобразовательных учреждениях — 466 классов», — уточнили в депобре.

Полностью на карантин пришлось закрыть гимназию №9 на улице ​СибНИИСхоз и санаторную школу-интернат №11 на 1-й Тепловозной.

Для сравнения неделей ранее карантин был введен в 55 дошкольных группах и 294 классах.

Напомним, что решение о закрытии на карантин принимает руководитель образовательного учреждения, если из-за болезни в классе или группе отсутствует более 20% от общего количества детей.

Карантин в самом разгаре. В Омске закрыли больше 200 классов в школах из-за ОРВИ
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#Общество#Образование#Омск#Школа#Детский сад#Департамент образования#ОРВИ#Карантин#Новости#Заболеваемость#Юлия Истомина
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