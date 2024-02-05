Завершили расследование. В Омской области признали виновным пьяного водителя

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Мужчину признали виновным в том, что он сел за руль в алкогольном опьянении и сбил человека. После происшествия омич покинул место ДТП.
Напомним, что трагедия произошла 25 марта 2023 года. На обочине дороги стояли молодые люди, в этот момент одного из них сбил пьяный водитель Lada. Виновник после произошедшего уехал домой. 23-летний омич скончался в больнице.
Согласно информации ведомства, подсудимый проведет в исправительной колонии общего режима шесть лет и шесть месяцев.
Ранее редакция Города55 рассказывала об инциденте с пешеходом. Омичка сбила 41-летнего мужчину на пешеходном переходе. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.