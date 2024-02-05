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В Омской области признали виновным водителя, который сбил 23-летнего омича

Завершили расследование. В Омской области признали виновным пьяного водителя

5 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Омской области признали виновным водителя, который сбил 23-летнего омича

В пресс-службе судов Омской области сообщили, что расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении местного жителя, завершили.

Мужчину признали виновным в том, что он сел за руль в алкогольном опьянении и сбил человека. После происшествия омич покинул место ДТП.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта 2023 года. На обочине дороги стояли молодые люди, в этот момент одного из них сбил пьяный водитель Lada. Виновник после произошедшего уехал домой. 23-летний омич скончался в больнице.

Согласно информации ведомства, подсудимый проведет в исправительной колонии общего режима шесть лет и шесть месяцев.

Ранее редакция Города55 рассказывала об инциденте с пешеходом. Омичка сбила 41-летнего мужчину на пешеходном переходе. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Скончался в больнице. В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня
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#Происшествия#ДТП#Омская область#Суд#Алкогольное опьянение#Расследование#Лишение свободы#Исправительная колония#Пьяный водитель#Анастасия Чернобаева
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