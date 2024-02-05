Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В министерстве строительства Омской области открыли 3 вакансии для старших специалистов. Сотрудники требуются в департамент строительного комплекса. Заявки от кандидатов принимают до 22 февраля.
Вакансии предусматривают конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Сотрудникам предстоит заниматься документооборотом, связанным со строительной деятельностью в регионе, ведением реестров, разработкой предложения к проектам федеральных программ. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 000 до 52 000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области открыли вакансии для казначеев с зарплатой до 38 тысяч в месяц.