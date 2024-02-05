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В омском минстрое открыли вакансии для специалистов с зарплатой до 52 тысяч

Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов

5 февраля 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney

В омском минстрое открыли вакансии для специалистов с зарплатой до 52 тысяч

Кандидатов ждет конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ.

В министерстве строительства Омской области открыли 3 вакансии для старших специалистов. Сотрудники требуются в департамент строительного комплекса. Заявки от кандидатов принимают до 22 февраля.

Вакансии предусматривают конкурсный отбор. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Сотрудникам предстоит заниматься документооборотом, связанным со строительной деятельностью в регионе, ведением реестров, разработкой предложения к проектам федеральных программ. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 000 до 52 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области открыли вакансии для казначеев с зарплатой до 38 тысяч в месяц.

В Омске открыли вакансии для казначеев. Чем предстоит заниматься и сколько им платят
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#Омск#Зарплата#Высшее образование#Вакансии#Евгений Игишев#Государственная служба#Министерство строительства
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