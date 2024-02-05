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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:35

иллюстрация

Заметил не сразу. В Омске водитель грузовика сбил женщину и проехался по ее телу

5 февраля 2024, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске водитель грузовика сбил женщину и проехался по ее телу

Мужчина выплатил компенсацию морального вреда пострадавшей, однако это не освобождает его от уголовной ответственности.

В региональной прокуратуре сообщили об утверждении обвинительного заключения 32-летнему омичу. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к серьезному травмированию женщины (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Инцидент зарегистрировали в июле прошлого года. Мужчина сдавал назад на грузовике ГАЗон Next в районе улице 2-й Казахстанской. У дома № 9/1 он сбил 42-летнюю женщину. Известно, что она работала на одном из складов.

Водитель не сразу увидел пострадавшую, а только через 100 метров от места совершения ДТП. Мужчина позже заметил, что из-под середины грузовика возникла женщина. Медики оценили полученные ею травмы как тяжелые.

Известно, что обвиняемый полностью признал вину. В качестве компенсации морального вреда он выплатил пострадавшей 50 тыс рублей. Отметим, что мужчина не был до этого судим.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело мужчины рассмотрит Кировский районный суд.

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