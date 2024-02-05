Заметил не сразу. В Омске водитель грузовика сбил женщину и проехался по ее телу

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В региональной прокуратуре сообщили об утверждении обвинительного заключения 32-летнему омичу. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к серьезному травмированию женщины (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Инцидент зарегистрировали в июле прошлого года. Мужчина сдавал назад на грузовике ГАЗон Next в районе улице 2-й Казахстанской. У дома № 9/1 он сбил 42-летнюю женщину. Известно, что она работала на одном из складов.
Водитель не сразу увидел пострадавшую, а только через 100 метров от места совершения ДТП. Мужчина позже заметил, что из-под середины грузовика возникла женщина. Медики оценили полученные ею травмы как тяжелые.
Известно, что обвиняемый полностью признал вину. В качестве компенсации морального вреда он выплатил пострадавшей 50 тыс рублей. Отметим, что мужчина не был до этого судим.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело мужчины рассмотрит Кировский районный суд.