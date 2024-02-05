Закрыто движение поездов на перегоне Дагомыс — Лоо из-за схода селевых масс

Пассажиры, следующие на участке Дагомыс-Якорная Щель, доставляются на автобусах в аэропорт Сочи или отправляются на север, чтобы успеть на свои авиа и железнодорожные рейсы. «Мы направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры могли добраться до центра города, а также до вокзалов Сочи и Адлера, аэропорта. За ночь мы перевезли 1800 человек», — уточнил мэр Сочи Алексей Копайгородский.