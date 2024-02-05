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Закрыто движение поездов на перегоне Дагомыс — Лоо из-за схода селевых масс

5 февраля 2024, 09:13
5 февраля после грязевого потока на участке между Дагомысом и Лоо на побережье Черного моря движение поездов остается приостановленным. В настоящее время проводятся работы по восстановлению контактной сети и очистке железнодорожного полотна от камней и грязи.

Трудности возникают из-за продолжающихся сходов грязевых масс на пути. Пассажиров, следующих на этих участках, отправляют автобусами до станций Сочи и аэропорта. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб региона.

Сход грязевых потоков на участке Дагомыс-Лоо произошел 4 февраля в 22.47. Оценивается, что объем грязи составляет около пяти тысяч кубических метров. Движение поездов между Туапсе и Адлером было немедленно приостановлено. Более шести поездов задержаны, пишет sibdepo.ru.

Пассажиры, следующие на участке Дагомыс-Якорная Щель, доставляются на автобусах в аэропорт Сочи или отправляются на север, чтобы успеть на свои авиа и железнодорожные рейсы. «Мы направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры могли добраться до центра города, а также до вокзалов Сочи и Адлера, аэропорта. За ночь мы перевезли 1800 человек», — уточнил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также из-за оползней после сильных ливней повреждена дорога в селе Волковка в Сочи. Из-за этого жители сектора низкой застройки не могут подъехать к своим домам. На месте проводятся работы спасателей. Жителям предлагается временное проживание в специальных пунктах до завершения ремонтных работ на дороге.

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