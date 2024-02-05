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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

иллюстрация

Загадочный случай. На закрытом заводе в Омской области при пожаре погиб человек

5 февраля 2024, 12:09
Фото: Город55
иллюстрация

На закрытом заводе в Омской области при пожаре погиб человек

Пока неизвестно, из-за чего вспыхнул огонь и по какой причине случилась гибель.

Вчера днем, 4 февраля, в Омской области произошел пожар со смертельным исходом. Подробности о погибшем не сообщаются.

Инцидент зарегистрировали в Тарском районе рядом с селом Пологрудово. Там загорелось подсобное помещение закрытого асфальтового завода. Пока неизвестно, из-за чего произошло возгорание и гибель человека.

Об этом рассказали в телеграм-канале министерства региональной безопасности Омской области. К слову, чаще всего пожары случаются из-за неисправности печей, неправильного использования электроприборов и из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что два года назад в микрорайоне Новоалександровка произошел крупнейший пожар. Это было как раз в тот период, когда регион буквально пылал. По этой причине в Омской области ввели противопожарный режим, при котором запрещается выполнять определенные действия.

Так, сварочные работы привели к возгоранию не только травы, но и жилых домов. Огонь в тот май уничтожил больше 20 домов. Не обошлось и без смертей — погиб 65-летний мужчина. Как выяснилось, была нарушена пожарная безопасность. Следствие считает, что вина лежит на подрядчике и начальнике цеха АО «ТГК-11».

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#Происшествия#Омская область#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Алина Ясинская
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