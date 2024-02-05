Загадочный случай. На закрытом заводе в Омской области при пожаре погиб человек

Так, сварочные работы привели к возгоранию не только травы, но и жилых домов. Огонь в тот май уничтожил больше 20 домов. Не обошлось и без смертей — погиб 65-летний мужчина. Как выяснилось, была нарушена пожарная безопасность. Следствие считает, что вина лежит на подрядчике и начальнике цеха АО «ТГК-11».