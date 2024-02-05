Врач рассказала о правилах мытья рук для защиты от вирусов

Как передает NEWS.ru, одно из основных правил, по словам эксперта, — это обязательное использование любого мыла, будь то кусковое или жидкое. Руки следует намыливать в течение не менее 20 секунд, после чего их нужно хорошо промыть под проточной водой, чтобы уничтожить как можно больше микробов.