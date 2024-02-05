Врач рассказала о правилах мытья рук для защиты от вирусов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как передает NEWS.ru, одно из основных правил, по словам эксперта, — это обязательное использование любого мыла, будь то кусковое или жидкое. Руки следует намыливать в течение не менее 20 секунд, после чего их нужно хорошо промыть под проточной водой, чтобы уничтожить как можно больше микробов.
Она уточнила, что во время мытья рук следует активно двигать пальцами, тереть ладони, соединять их вместе, чтобы обеспечить максимальное покрытие кожи мыльной пеной. Однако Ненастина отметила, что мытье рук не заменяет использование антисептических средств для обработки кожи.