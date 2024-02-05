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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

иллюстрация

В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года

5 февраля 2024, 06:31
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале 2024 года

Регион находится во второй части представленного рейтинга субъектов РФ.

Стало известно, сколько банковских вкладов сделали россияне на 1 января 2024 года. По данным РИА «Новости», объем средств составил 50,7 трлн рублей. Годом ранее он был меньше почти на 10 трлн рублей. Прирост составил практически 25%.

В первой десятке по объему вкладов оказались Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская, Сахалинская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В столице объем вкладов на душу населения на 1 января 2024 года составлял 1,3 млн рублей на человека. В Петербурге показатель равняется 679 тыс рублей. Регионы при этом могут отставать от Москвы в десятки раз.

В среднем объем вкладов в банках в перерасчете на одного человек составляет 346 тыс рублей. При этом ситуации в регионах достаточно разные. В общей сложности в рейтинге представлены 85 регионов. Его замыкает Республика Ингушетия, где общий объем вкладов на душу населения в первый день 2024 года равнялся 22,1 тыс рублей.

Омская область заняла 56-ю строчку. Аналитики посчитали, что объем вкладов на душу населения по состоянию на начало текущего года составил в регионе 192 тыс рублей. Прирост вкладов за год достиг 24,9%.

До этого Город55 писал о том, что нужно делать для сбора первоначального взноса по льготной ипотеке. Этот вопрос стал еще актуальнее после роста взноса до 30%. Россиянам дали несколько советов по тому, как достичь желаемой суммы. В этом числе не только подработки, но и зарабатывание на хобби, продажа вещей с Авито, инвестирование. При этом не стоит брать кредиты на указанную цель.

Кроме того, ранее публиковалась информация о том, что омичи просрочили платежи по ипотеке на 429 млн рублей. Данные актуальны на декабрь 2023 года. От должников в общей сложности ждут больше 371 млрд рублей, из которых 185,4 млрд рублей составляют займы по ипотеке. Доля просрочки по кредитам на жилье равняется 0,23%, сделал вывод Центробанк.

Также известно, что на выплаты по ипотеке жители региона тратят больше половины своей ежемесячной зарплаты. Это 55%.

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