В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года

До этого Город55 писал о том, что нужно делать для сбора первоначального взноса по льготной ипотеке. Этот вопрос стал еще актуальнее после роста взноса до 30%. Россиянам дали несколько советов по тому, как достичь желаемой суммы. В этом числе не только подработки, но и зарабатывание на хобби, продажа вещей с Авито, инвестирование. При этом не стоит брать кредиты на указанную цель.