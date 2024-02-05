В Кузбассе произошло нападение на сотрудников ГИБДД

В это время к месту остановки подъехало усиление — четыре автомобиля, из которых вышла большая группа людей, около 15 человек. Один из них угрожая пистолетом, прижал его к груди полицейского, требуя отпустить своего товарища. Другой участник группы достал обрез из своей машины и произвел выстрел в воздух. Группа окружила сотрудников, позволяя нарушителю уехать на автомобиле. После этого все участники скрылись с места происшествия.