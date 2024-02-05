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В Кузбассе произошло нападение на сотрудников ГИБДД

5 февраля 2024, 09:09
В Кузбассе произошло нападение на сотрудников ГИБДД. Инцидент был зафиксирован в минувшую субботу в Киселёвске.

По информации из Telegram-канала SHOT, наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21099 подозревая его водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако 34-летний местный житель отказался проходить медицинское освидетельствование и инспекторы приступили к оформлению протоколов за отказ и отсутствие водительских прав, пишет sibdepo.ru.

В это время к месту остановки подъехало усиление — четыре автомобиля, из которых вышла большая группа людей, около 15 человек. Один из них угрожая пистолетом, прижал его к груди полицейского, требуя отпустить своего товарища. Другой участник группы достал обрез из своей машины и произвел выстрел в воздух. Группа окружила сотрудников, позволяя нарушителю уехать на автомобиле. После этого все участники скрылись с места происшествия.

Семеро человек, в том числе и нетрезвый водитель ВАЗ, были задержаны полицией. В социальных сетях сообщили, что ранее этот мужчина уже имел судимость за угрозу убийством, причинение средней тяжести вреда здоровью, кражу, угон и повторное пьяное вождение. У него дома обнаружили пневматический пистолет. Из остальных задержанных только у двоих не было судимостей. Оказалось, что все задержанные, кроме двоих, являются рецидивистами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по посягательству на жизнь полицейского.

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