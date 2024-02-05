В Барнауле уволили замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Согласно информации издания, точные подробности увольнения неизвестны, так как источник отказался сообщать о причинах. Однако, Антон Шеломенцев больше не указан в разделе сайта мэрии, где перечислены все заместители главы Барнаула, пишет ИА «Амител».
Напомним, что по данным следствия, во время работы председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, Шеломенцев получил взятку в размере 2 миллионов рублей от одного из предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. 2 февраля его арестовали, а суд принял решение отправить Шеломенцева под стражу.