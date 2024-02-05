В Барнауле уволили замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту

Антон Шеломенцев, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, был уволен с этой должности. Информация об этом появилась в издании «Толк» со ссылкой на неназванный источник.