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В Барнауле уволили замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту

5 февраля 2024, 09:03
Антон Шеломенцев, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, был уволен с этой должности. Информация об этом появилась в издании «Толк» со ссылкой на неназванный источник.

Согласно информации издания, точные подробности увольнения неизвестны, так как источник отказался сообщать о причинах. Однако, Антон Шеломенцев больше не указан в разделе сайта мэрии, где перечислены все заместители главы Барнаула, пишет ИА «Амител».

Напомним, что по данным следствия, во время работы председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, Шеломенцев получил взятку в размере 2 миллионов рублей от одного из предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. 2 февраля его арестовали, а суд принял решение отправить Шеломенцева под стражу.

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