Устроили спектакль. Мошенники «вытянули» из пожилой омички больше шести миллионов

Отметим, что на уловки мошенников попадаются все, даже при попытке что-то продать или купить. Они не щадят никого и выбирают в качестве жертв самых доверчивых и впечатлительных — пенсионеров. Но, разумеется, есть случаи мошенничества и молодыми людьми. Недавно Город55 писал, что в лапы аферистов попалась 38-летняя омская учительница. Она доверилась собеседникам и перевела злоумышленникам 330 тыс рублей, оформив предварительно кредит.