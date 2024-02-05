Устроили спектакль. Мошенники «вытянули» из пожилой омички больше шести миллионов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В региональном УМВД рассказали об очередном случае мошенничества. В руки к злоумышленникам попала 68-летняя жительница Кировского округа. У нее обманом отняли 6,5 млн рублей.
В мессенджере с ней связался якобы председатель суда и рассказал, что с женщиной хотят переговорить правоохранители. Позже ей позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что неизвестные от ее имени сделали денежный перевод на Украину. Он запугал пенсионерку, что будет возбуждено уголовное дело.
После этого омичке позвонил «следователь» и сообщил, что произошла утечка ее персональных данных. Воспользовавшись этим, кто-то пытается завладеть деньгами женщины. Взволновавшаяся пенсионерка перевела деньги на «безопасный счет» после разговора с «представителем Центробанка».
В общей сложности она сделала шесть операций. Когда пожилая женщина перевела 6,5 млн рублей, мошенники попросили взять ее кредит на 10 млн рублей. Тогда она осознала, что попала на уловку проходимцев. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Отметим, что на уловки мошенников попадаются все, даже при попытке что-то продать или купить. Они не щадят никого и выбирают в качестве жертв самых доверчивых и впечатлительных — пенсионеров. Но, разумеется, есть случаи мошенничества и молодыми людьми. Недавно Город55 писал, что в лапы аферистов попалась 38-летняя омская учительница. Она доверилась собеседникам и перевела злоумышленникам 330 тыс рублей, оформив предварительно кредит.
В другом случае жительница городка Нефтяников стала жертвой мошенников при попытке найти работу. Ей предложили удаленную работу оператором, который бы сидел за компьютером и заполнял таблицы. Однако, конечно же, до работы дело не дошло. Все начиналось с денежных вливаний и оформления кредитов. По итогу история обернулась для омички миллионным убытком, стрессом и уголовными разбирательствами.
Мошенники придумают с каждым днем все новые ухищрения. Например, они стали использовать имя министра образования региона Ивана Кротта. Неизвестные создают аккаунты чиновника и с фиктивных страниц пишут подчиненным главы министерства. Кто-то получает даже задания от ненастоящего Кротта. Министр предупредил еще раз всех, что не менял номер телефона, так что отличить мошеннический аккаунт и подлинный можно просто, сверив цифры.