Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Иллюстрация

Убил кухонным ножом. Неожиданная ссора с сыном оборвала жизнь 72-летнего омича

5 февраля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

После ссоры омич убил 72-летнего отца кухонным ножом

Преступление случилось 3 февраля, тело мужчины нашли в подъезде дома на улице Пригородная.

Следователи предполагают, что именно сын мужчины стал его убийцей. По предварительной версии, 3 февраля родственники вместе выпивали в квартире дома на улице Пригородная. В один момент между ними возникла ссора, которая начала стремительно развиваться, после чего 44-летний омич несколько раз пырнул отца кухонным ножом.

В результате пенсионер скончался. Позже на месте преступления были найдены необходимые доказательства.

Сейчас подозреваемый задержан, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе в СУ СКР по Омской области. Проверка продолжается.

Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Убийство#Смерть человека#Смерть#Новости#Смертельный исход#Убийца#Жестокое убийство#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
Вчера, 11:43
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Сегодня, 12:50
Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом
Сегодня, 06:36
Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов
Сегодня, 05:36
Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер
Сегодня, 13:21
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Сегодня, 06:31