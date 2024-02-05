Убил кухонным ножом. Неожиданная ссора с сыном оборвала жизнь 72-летнего омича

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Следователи предполагают, что именно сын мужчины стал его убийцей. По предварительной версии, 3 февраля родственники вместе выпивали в квартире дома на улице Пригородная. В один момент между ними возникла ссора, которая начала стремительно развиваться, после чего 44-летний омич несколько раз пырнул отца кухонным ножом.
В результате пенсионер скончался. Позже на месте преступления были найдены необходимые доказательства.
Сейчас подозреваемый задержан, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе в СУ СКР по Омской области. Проверка продолжается.