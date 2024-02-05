Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как стало известно Городу55, в 2023 году в Омской области появился на свет один ребенок с неопределенным полом. Это редкая генетическая мутация, при которой наружные половые органы могут иметь двойственное строение.
«Синдром проявляется надпочечниковой недостаточностью, нарушением формирования пола или преждевременным половым развитием. Без соответствующей заместительной терапии заболевание представляет угрозу для жизни пациента, особенно в период новорожденности», — рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава.
За последние пять лет в Омской области с неопределенным полом родилось 13 детей. В 2019 и 2020 годах было зафиксировано по три таких случая, в 2021 родился один ребенок с таким синдромом, в 2022 — пятеро малышей, в 2023 — один.
Патология поддается коррекции. Половые органы ребенку формируют хирургически, после чего он на протяжении всей жизни будет проходить заместительную гормональную терапию.
Отметим, что с начала 2024 года в Омске появились на свет две двойни. Известно и количество родившихся детей в Омской области за прошлый год: всего почти 15,5 тысяч человек, из них 7938 — это мальчики.