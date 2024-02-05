Продажу половины «Центр-Книги» на Любинском «поставили на паузу»

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Владельцы книготорговой сети «Центр-Книга» в начале года приняли решение о продаже одного из помещений в центре города. Это подвал дома на Любинском, по адресу Ленина, 19, где сейчас работает самый большой магазин сети. Однако теперь стало известно, что процесс приостановлен.
— Продажу временно поставили на паузу, — рассказал источник Города55 в «Центр-Книге». — Это может быть связано с тем, что некоторые акционеры вообще не хотят продавать это помещение.
Отметим, что уставный капитал ООО «Центр-Книга» сейчас разделен между Натальей Банкет (33,4%), Ольгой Спицыной (33,4%), Михаилом Стихановским (26,9%) и Ольгой Соколовой (6,4%). Книготорговая сеть сейчас включает больше десятка магазинов, первым из которых был тот самый магазин на Любинском. Изначально он занимал только подвал на Ленина, 17, но позже его владельцы выкупили соседнее помещение, где до этого располагался магазин «Книгомир».
Планы продажи могут быть связаны с тем, что книготорговая отрасль в целом переживает сейчас не лучшие времена. Продажи уменьшаются из-за того, что на рынке увеличивается доля электронных книг и онлайн-продаж. Еще один сосед «Центр-Книги», магазин «Знание», закрылся несколько лет назад, и его собственники сдали помещение в аренду «Лапше» и «Додо-Пицце». На Ленина, 19 в случае продажи помещения тоже может появиться какой-нибудь общепит.