Продажу половины «Центр-Книги» на Любинском «поставили на паузу»

Планы продажи могут быть связаны с тем, что книготорговая отрасль в целом переживает сейчас не лучшие времена. Продажи уменьшаются из-за того, что на рынке увеличивается доля электронных книг и онлайн-продаж. Еще один сосед «Центр-Книги», магазин «Знание», закрылся несколько лет назад, и его собственники сдали помещение в аренду «Лапше» и «Додо-Пицце». На Ленина, 19 в случае продажи помещения тоже может появиться какой-нибудь общепит.