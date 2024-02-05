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Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли

Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли

5 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли

Контракт заключен с единственным поставщиком — Почтой России.

Госжилинспекция Омской области заключила контракт с акционерным обществом «Почта России» на 1,65 млн рублей. Из документации, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что эти деньги — плата за услуги, которые будут оказываться в течение всего 2024 года.

В частности, ГЖИ планирует отправить до 31 декабря 10 тысяч простых писем (цена отправки одного — 34 рубля 80 копеек) и 6 тысяч заказных (80 рублей 40 копеек штука). Отправка одной простой бандероли обойдется ГЖИ в 57,6 рублей (всего планируется отправить 3 тысячи), заказной бандероли — в 103,2 рубля (2 200). Кроме того, 146 тысяч рублей будет потрачено на «франкирование почтовой корреспонденции с нанесением оттиска».

Конкурс по этому лоту не проводился: «Почта России» выступила в роли единственного поставщика.

Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
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#Омск#Почта России#Новости#Николай Эйхвальд#Госжилинспекция
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