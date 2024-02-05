Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли

В частности, ГЖИ планирует отправить до 31 декабря 10 тысяч простых писем (цена отправки одного — 34 рубля 80 копеек) и 6 тысяч заказных (80 рублей 40 копеек штука). Отправка одной простой бандероли обойдется ГЖИ в 57,6 рублей (всего планируется отправить 3 тысячи), заказной бандероли — в 103,2 рубля (2 200). Кроме того, 146 тысяч рублей будет потрачено на «франкирование почтовой корреспонденции с нанесением оттиска».