Омская Госжилинспекция заплатит больше полутора млн за письма и бандероли

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Госжилинспекция Омской области заключила контракт с акционерным обществом «Почта России» на 1,65 млн рублей. Из документации, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что эти деньги — плата за услуги, которые будут оказываться в течение всего 2024 года.
В частности, ГЖИ планирует отправить до 31 декабря 10 тысяч простых писем (цена отправки одного — 34 рубля 80 копеек) и 6 тысяч заказных (80 рублей 40 копеек штука). Отправка одной простой бандероли обойдется ГЖИ в 57,6 рублей (всего планируется отправить 3 тысячи), заказной бандероли — в 103,2 рубля (2 200). Кроме того, 146 тысяч рублей будет потрачено на «франкирование почтовой корреспонденции с нанесением оттиска».
Конкурс по этому лоту не проводился: «Почта России» выступила в роли единственного поставщика.