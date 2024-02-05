На торжественной церемонии Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Торжественный вечер в честь открытия Года семьи в регионе прошел сегодня, 5 февраля. Омская область приняла эстафету Года семьи, старт которой дал президент Владимир Путин.
Почетными участниками мероприятия в Омске стали семьи бойцов СВО, а также многодетные и молодые семьи. Виталий Хоценко отметил, что в этом году будут предусмотрены дополнительные меры поддержки для семей с детьми, на эти нужды планируется потратить около 6 миллиардов рублей.
«На протяжении уже более 15 лет число многодетных семей постоянно растет, и только за последние пять лет их стало на 20% больше. Недавно президент подписал важный указ, которым установлен единый статус многодетной семьи по всей стране и закреплены определенные льготы. Мы, со своей стороны, в этом году обязательно предусмотрим дополнительные меры поддержки за счет средств регионального бюджета», — рассказал губернатор.
Кроме того, глава региона отметил, что на этот году уже запланировано более 150 мероприятий, которые связаны с тематикой года.
Всего в Омской области живет 33 тысячи многодетных семей, которые воспитывают 110 тысяч детей. Например, Татьяна Николаева, которая воспитала десятки приемных детей, представила регион на форуме «Родные-Любимые», после чего поделилась впечатлениями и поблагодарила правительство за такую возможность.
«Воистину наша земля великая: сколько народов и народностей у нас живёт! Когда воочию видишь эту мощь, в очередной раз убеждаешься: Россия — самая сильная страна. Поздравляю всех с открытием Года семьи в Омской области!» — обратилась к участникам мероприятия Татьяна Николаева.
В России символ семейного счастья — это огонь домашнего очага. Именно его частицу доставили в Омскую область из Москвы с выставки «Россия». Молодая супружеская пара вручила капсулу с огнем Виталию и Алене Хоценко как эстафету Года семьи, потом ее передадут на хранение в семейный многофункциональный центр.
«Этот огонь семейного очага предназначен всем нам, всем омским семьям. Пусть от него зажигаются тысячи новых очагов, создаются новые семьи, рождаются дети. С Годом семьи!» — поздравил Виталий губернатор.