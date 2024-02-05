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Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области

На торжественной церемонии Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области

5 февраля 2024, 12:51
Фото: Правительство Омской области

Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области

На мероприятие были приглашены многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО.

Торжественный вечер в честь открытия Года семьи в регионе прошел сегодня, 5 февраля. Омская область приняла эстафету Года семьи, старт которой дал президент Владимир Путин.

Почетными участниками мероприятия в Омске стали семьи бойцов СВО, а также многодетные и молодые семьи. Виталий Хоценко отметил, что в этом году будут предусмотрены дополнительные меры поддержки для семей с детьми, на эти нужды планируется потратить около 6 миллиардов рублей.

«На протяжении уже более 15 лет число многодетных семей постоянно растет, и только за последние пять лет их стало на 20% больше. Недавно президент подписал важный указ, которым установлен единый статус многодетной семьи по всей стране и закреплены определенные льготы. Мы, со своей стороны, в этом году обязательно предусмотрим дополнительные меры поддержки за счет средств регионального бюджета», — рассказал губернатор.

Кроме того, глава региона отметил, что на этот году уже запланировано более 150 мероприятий, которые связаны с тематикой года.

Всего в Омской области живет 33 тысячи многодетных семей, которые воспитывают 110 тысяч детей. Например, Татьяна Николаева, которая воспитала десятки приемных детей, представила регион на форуме «Родные-Любимые», после чего поделилась впечатлениями и поблагодарила правительство за такую возможность.

«Воистину наша земля великая: сколько народов и народностей у нас живёт! Когда воочию видишь эту мощь, в очередной раз убеждаешься: Россия — самая сильная страна. Поздравляю всех с открытием Года семьи в Омской области!» — обратилась к участникам мероприятия Татьяна Николаева.

В России символ семейного счастья — это огонь домашнего очага. Именно его частицу доставили в Омскую область из Москвы с выставки «Россия». Молодая супружеская пара вручила капсулу с огнем Виталию и Алене Хоценко как эстафету Года семьи, потом ее передадут на хранение в семейный многофункциональный центр.

«Этот огонь семейного очага предназначен всем нам, всем омским семьям. Пусть от него зажигаются тысячи новых очагов, создаются новые семьи, рождаются дети. С Годом семьи!» — поздравил Виталий губернатор.
Фото: Правительство Омской области
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