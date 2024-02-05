На торжественной церемонии Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области

В России символ семейного счастья — это огонь домашнего очага. Именно его частицу доставили в Омскую область из Москвы с выставки «Россия». Молодая супружеская пара вручила капсулу с огнем Виталию и Алене Хоценко как эстафету Года семьи, потом ее передадут на хранение в семейный многофункциональный центр.