Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Арбитражный суд города Москвы на днях принял к рассмотрению еще один иск ООО «Мост» к ООО «Космос Отель Омск». В документе речь идет о «взыскании основного долга и неустойки» по двум договорам, датированным 2020 и 2022 годами. Истец требует в общей сложности 19,6 млн рублей.
Компания-ответчик прописана в Омске, в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 уже писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».
Напомним: ООО «Мост» несмотря на свою столичную прописку тесно связано с известным омским строителем Олегом Шишовым. В числе его учредителей значится ООО «Лидер», зарегистрированное в Омске с Аделиной Шишовой в качестве директора и единственного учредителя.
Столичный арбитраж уже рассматривает еще один иск «Моста» к «Космосу», на 52,1 млн рублей. Подробности дела, как и в случае с новым иском, остаются неизвестными. При этом стоит отметить, что не только ответчик, но и истец связаны с АФК «Система»: последняя контролирует 47,5% уставного капитала «Моста» через ООО «Платформа», «СТА-Капитал» и «Система Телеком Активы». Таким образом, речь здесь может идти о перераспределении денежных активов между аффилированными юрлицами.