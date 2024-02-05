Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»

Столичный арбитраж уже рассматривает еще один иск «Моста» к «Космосу», на 52,1 млн рублей. Подробности дела, как и в случае с новым иском, остаются неизвестными. При этом стоит отметить, что не только ответчик, но и истец связаны с АФК «Система»: последняя контролирует 47,5% уставного капитала «Моста» через ООО «Платформа», «СТА-Капитал» и «Система Телеком Активы». Таким образом, речь здесь может идти о перераспределении денежных активов между аффилированными юрлицами.