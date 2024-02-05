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Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»

Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»

5 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI

Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»

«Мост» требует 19 млн рублей как оплату двух договоров.

Арбитражный суд города Москвы на днях принял к рассмотрению еще один иск ООО «Мост» к ООО «Космос Отель Омск». В документе речь идет о «взыскании основного долга и неустойки» по двум договорам, датированным 2020 и 2022 годами. Истец требует в общей сложности 19,6 млн рублей.

Компания-ответчик прописана в Омске, в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 уже писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».

Напомним: ООО «Мост» несмотря на свою столичную прописку тесно связано с известным омским строителем Олегом Шишовым. В числе его учредителей значится ООО «Лидер», зарегистрированное в Омске с Аделиной Шишовой в качестве директора и единственного учредителя.

Столичный арбитраж уже рассматривает еще один иск «Моста» к «Космосу», на 52,1 млн рублей. Подробности дела, как и в случае с новым иском, остаются неизвестными. При этом стоит отметить, что не только ответчик, но и истец связаны с АФК «Система»: последняя контролирует 47,5% уставного капитала «Моста» через ООО «Платформа», «СТА-Капитал» и «Система Телеком Активы». Таким образом, речь здесь может идти о перераспределении денежных активов между аффилированными юрлицами.

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#Бизнес#Новости#Олег Шишов#Николай Эйхвальд#ООО "Мост"#Отель Космос
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