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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

иллюстрация

Изменения неминуемы. Стало известно о продаже российского Яндекса

5 февраля 2024, 09:10
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно о продаже российского Яндекса

Сделка о продаже будет проходить в течение нескольких месяцев и головная компания должна к лету сменить название.

Стало известно о продаже «Яндекса» в России. Нидерландская компания Yandex N.V продает сервис за 475 млрд рублей. Сделка будет проходить в течение нескольких месяцев. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый». Он находится в управлении российского акционерного общества «Солид Менеджмент».

Вместо Yandex N.V головной компанией будет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. При этом директором основного «Яндекса» продолжит быть Артем Савиновский, который трудится в компании с 2008 года.

Что касается нового владельца, «Консорциум.Первый», то им будут управлять менеджеры «Яндекса» и консорциум инвесторов. В этом числе структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова.

До 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна изменить название и перестать использовать бренды «Яндекса». Вместе с тем у нидерландской компании будут права на пользование частью технологий «Яндекса», но ограниченные до конца текущего года.

Также отмечается, что за «Яндексом» остаются бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключение составляют зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии. Предполагается, что «Яндекс» будет частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации.

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#Экономика#Бизнес#Россия#Новости#Яндекс#Продажа бизнеса#Алина Ясинская
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