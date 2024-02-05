Изменения неминуемы. Стало известно о продаже российского Яндекса

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Стало известно о продаже «Яндекса» в России. Нидерландская компания Yandex N.V продает сервис за 475 млрд рублей. Сделка будет проходить в течение нескольких месяцев. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый». Он находится в управлении российского акционерного общества «Солид Менеджмент».
Вместо Yandex N.V головной компанией будет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. При этом директором основного «Яндекса» продолжит быть Артем Савиновский, который трудится в компании с 2008 года.
Что касается нового владельца, «Консорциум.Первый», то им будут управлять менеджеры «Яндекса» и консорциум инвесторов. В этом числе структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова.
До 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна изменить название и перестать использовать бренды «Яндекса». Вместе с тем у нидерландской компании будут права на пользование частью технологий «Яндекса», но ограниченные до конца текущего года.
Также отмечается, что за «Яндексом» остаются бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключение составляют зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии. Предполагается, что «Яндекс» будет частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации.