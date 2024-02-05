Италия по-казахстански. В Омск попала нелегальная партия пепперони

Установлено, что 3 февраля нарушители везли из Омска в Петропавловск 30 килограмм замороженной нарезки под названием «Пепперони классическая». На следующий день, но уже в обратном направлении, россиянин вез 50 килограмм конины. Вся эта продукция не имела необходимых документов для перевозки через границу, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.