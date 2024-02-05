Италия по-казахстански. В Омск попала нелегальная партия пепперони

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
О грубых нарушениях перевозчиков сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты задержали два автомобиля с непроверенной продукцией на границе Омской области в Исилькуле.
Установлено, что 3 февраля нарушители везли из Омска в Петропавловск 30 килограмм замороженной нарезки под названием «Пепперони классическая». На следующий день, но уже в обратном направлении, россиянин вез 50 килограмм конины. Вся эта продукция не имела необходимых документов для перевозки через границу, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
После ветеринарного контроля оба автомобиля задержали, а продукцию вернули туда, откуда она прибыла. Нарушители привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».