Еще не предел. В Омске подорожала аренда жилья

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Итак, согласно подсчетам стоимость на аренду жилья в среднем по всей стране начала снижаться. Например, арендовать однокомнатную квартиру можно в среднем за 27 тыс рублей. Если хотите квартиру побольше, например двухкомнатную, она уже обойдется достаточно дороже — почти 40 тыс рублей. Как показывают данные, и тот, и дургой вариант претерпели изменения в лучшую сторону — за месяц снизились на 1%.
Но Омск стал исключением. Аренда однокомнатной квартиры в месяц обойдется на 3,3% дороже и составит 19,8 тыс рублей.
Редакция Города55 ранее рассказывала, что омичи просрочили платежи по ипотеке на 429 млн рублей. Также мы писали о том, что ипотека забирает у жителей региона больше половины их ежемесячной зарплаты.