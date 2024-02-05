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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Омске за один месяц аренда квартир стала дороже на 3,3%

Еще не предел. В Омске подорожала аренда жилья

5 февраля 2024, 04:43

В Омске за один месяц аренда квартир стала дороже на 3,3%

Издание «Коммерсант» привело аналитику, в которой указано, на сколько выросла аренда квартир в Омске.

Итак, согласно подсчетам стоимость на аренду жилья в среднем по всей стране начала снижаться. Например, арендовать однокомнатную квартиру можно в среднем за 27 тыс рублей. Если хотите квартиру побольше, например двухкомнатную, она уже обойдется достаточно дороже — почти 40 тыс рублей. Как показывают данные, и тот, и дургой вариант претерпели изменения в лучшую сторону — за месяц снизились на 1%.

Но Омск стал исключением. Аренда однокомнатной квартиры в месяц обойдется на 3,3% дороже и составит 19,8 тыс рублей.

Редакция Города55 ранее рассказывала, что омичи просрочили платежи по ипотеке на 429 млн рублей. Также мы писали о том, что ипотека забирает у жителей региона больше половины их ежемесячной зарплаты.

Омичи просрочили платежи по ипотеке почти на полмиллиарда рублей
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#Аналитика#Общество#Зарплата#Ипотека#Анастасия Чернобаева#Аренда жилья#Снижение цены#Коммерсант#Однокомнатная квартира#Двухкомнатная квартира
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