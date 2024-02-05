Еще не предел. В Омске подорожала аренда жилья

Итак, согласно подсчетам стоимость на аренду жилья в среднем по всей стране начала снижаться. Например, арендовать однокомнатную квартиру можно в среднем за 27 тыс рублей. Если хотите квартиру побольше, например двухкомнатную, она уже обойдется достаточно дороже — почти 40 тыс рублей. Как показывают данные, и тот, и дургой вариант претерпели изменения в лучшую сторону — за месяц снизились на 1%.