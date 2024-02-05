Эксперт назвала основные причины переработок

Первая группа факторов связана с сотрудником самим по себе, рассказала она изданию RuNews24.Ru. В эту группу входят такие обстоятельства, которые зависят от личных привычек и убеждений сотрудника. К ним относятся: неумение правильно распределять время, неумение говорить «нет», необъективная оценка своих возможностей, личные проблемы и жизненные неурядицы, страх перед увольнением, стремление получить прибавку к зарплате и склонность к трудоголизму.