Эксперт назвала основные причины переработок

Posted Вчера, 18:41
Published Вчера, 18:41
Modified Вчера, 19:17
Updated Вчера, 19:17
Первая группа факторов связана с сотрудником самим по себе, рассказала она изданию RuNews24.Ru. В эту группу входят такие обстоятельства, которые зависят от личных привычек и убеждений сотрудника. К ним относятся: неумение правильно распределять время, неумение говорить «нет», необъективная оценка своих возможностей, личные проблемы и жизненные неурядицы, страх перед увольнением, стремление получить прибавку к зарплате и склонность к трудоголизму.
Вторая группа факторов связана с работодателем или компанией. Эти факторы напрямую зависят от условий работы и корпоративной культуры. Сюда входят: сложные бюрократические процессы, устоявшиеся правила и климат, отсутствие определенности и организации в компании, привычка руководителя отдавать задачу в последний момент, необъективная оценка объемов и сроков выполнения задач высшим руководством.
Третья группа факторов не зависит ни от сотрудника, ни от работодателя. Эти факторы связаны со спецификой деятельности и внешними обстоятельствами. Например, сезонность работы, изменение рынка или политические передряги.