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Posted Вчера, 18:41

Published Вчера, 18:41

Modified Вчера, 19:17

Updated Вчера, 19:17

Эксперт назвала основные причины переработок

5 февраля 2024, 18:41
Карьерный эксперт Алина Дзюба выделила три группы факторов, которые мешают сотрудникам компаний выполнять свои обязанности в рабочее время и становятся причиной переработок.

Первая группа факторов связана с сотрудником самим по себе, рассказала она изданию RuNews24.Ru. В эту группу входят такие обстоятельства, которые зависят от личных привычек и убеждений сотрудника. К ним относятся: неумение правильно распределять время, неумение говорить «нет», необъективная оценка своих возможностей, личные проблемы и жизненные неурядицы, страх перед увольнением, стремление получить прибавку к зарплате и склонность к трудоголизму.

Вторая группа факторов связана с работодателем или компанией. Эти факторы напрямую зависят от условий работы и корпоративной культуры. Сюда входят: сложные бюрократические процессы, устоявшиеся правила и климат, отсутствие определенности и организации в компании, привычка руководителя отдавать задачу в последний момент, необъективная оценка объемов и сроков выполнения задач высшим руководством.

Третья группа факторов не зависит ни от сотрудника, ни от работодателя. Эти факторы связаны со спецификой деятельности и внешними обстоятельствами. Например, сезонность работы, изменение рынка или политические передряги.

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