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За три месяца работы на выставке-форуме «Россия» приняли 6 миллионов гостей

За три месяца работы на выставке-форуме «Россия» приняли 6 миллионов гостей

4 февраля 2024, 13:53
Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
4 февраля, через три месяца после открытия, международную выставку-форум «Россия» посетил шестимиллионный гость. Им оказался Дмитрий Ершов из Москвы.

На выставку он приехал вместе с женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой, сообщает «Российская газета».

Гостям вручили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и руководства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это поездка в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Во время поездки Дмитрию Ершову с семьей предстоит пройти церемонию пересечения Полярного круга и получить именные сертификаты полярников.

«Само нахождение на этой выставке уже приятно — очень все красиво, продуманно», — отметила Ирина и поблагодарила организаторов, добавив, что ей было очень интересно.

Шестимиллионный посетитель пришел на выставку в знаменательный день, когда исполнилось ровно три месяца со дня ее открытия, рассказала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Для семьи Дмитрия Ершова на Ямале приготовили насыщенную программу: им предстоит побывать на гонках оленьих упряжек и посетить показ национальной одежды из оленьего меха, а еще они будут пробовать местные блюда и любоваться красотами Арктики.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны на одной площадке. Вниманию посетителей представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.

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