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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

иллюстрация

«Тема федерального значения». Из Омска в Новосибирск планируют запустить «Ласточку»

4 февраля 2024, 04:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Вице-губернатор Курманов рассказал о запуске скоростной электрички в Омске

В перспективе — 6 часов на преодоление 600 километров между городами.

Планами по развитию железнодорожного сообщения в Омской области поделился вице-губернатор Динар Курманов в интервью с корреспондентом РИА «Омск-Информ». Как сообщается, первые шаги в этой инициативе могут быть предприняты уже в этом году.

«Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос» — рассказал глава минтранса.

Напомним, вопрос маршрута «Ласточек» для Омска не нов: с 2019 года идея использования скоростных электропоездов семейства ЭС (Электропоезд Сименс) уже отрабатывалась — так, 19 сентября 2019 года по маршруту Омск-Новосибирск уже производился тестовый запуск электрички — по ее итогам должны были принять решение о целесообразности регулярного использования скоростного маршрута. Немного позже, в декабре того же года, прорабатывалась идея пуска «Ласточки» между Тюменью и Омском.

В 2021 году рассматривалась перспектива курсирования «Ласточек» между Омском и Екатеринбургом — в этом случае решение должны были принять по договоренности между регионами.

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#Транспорт#Омск#Новосибирск#РЖД#Новости#Илья Скобин#Электропоезд ЭС#Ласточка
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