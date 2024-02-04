«Тема федерального значения». Из Омска в Новосибирск планируют запустить «Ласточку»

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Планами по развитию железнодорожного сообщения в Омской области поделился вице-губернатор Динар Курманов в интервью с корреспондентом РИА «Омск-Информ». Как сообщается, первые шаги в этой инициативе могут быть предприняты уже в этом году.
«Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос» — рассказал глава минтранса.
Напомним, вопрос маршрута «Ласточек» для Омска не нов: с 2019 года идея использования скоростных электропоездов семейства ЭС (Электропоезд Сименс) уже отрабатывалась — так, 19 сентября 2019 года по маршруту Омск-Новосибирск уже производился тестовый запуск электрички — по ее итогам должны были принять решение о целесообразности регулярного использования скоростного маршрута. Немного позже, в декабре того же года, прорабатывалась идея пуска «Ласточки» между Тюменью и Омском.
В 2021 году рассматривалась перспектива курсирования «Ласточек» между Омском и Екатеринбургом — в этом случае решение должны были принять по договоренности между регионами.