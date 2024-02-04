«Тема федерального значения». Из Омска в Новосибирск планируют запустить «Ласточку»

Напомним, вопрос маршрута «Ласточек» для Омска не нов: с 2019 года идея использования скоростных электропоездов семейства ЭС (Электропоезд Сименс) уже отрабатывалась — так, 19 сентября 2019 года по маршруту Омск-Новосибирск уже производился тестовый запуск электрички — по ее итогам должны были принять решение о целесообразности регулярного использования скоростного маршрута. Немного позже, в декабре того же года, прорабатывалась идея пуска «Ласточки» между Тюменью и Омском.