Сползли в кювет. 4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе Омск-Черлак

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По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, авария произошла на 97 километре трассы Омск-Черлак. По итогам предварительной проверки, мужчина 1968 года рождения не справился с управлением: Chevrolet Aveo ушел в кювет и опрокинулся.
Из-за происшествия всем находившимся в автомобиле потребовалась медицинская помощь (водителю, пассажирке 1970 года рождения и 4-летней девочке). Как выяснили сотрудники полиции на месте происшествия, водитель нарушил правила перевозки детей — в его отношении уже рассматривается вопрос административной ответственности.
Кроме того, в МВД напомнили о необходимости внимательного отношения к перевозке детей: жизнь ребенка полностью зависит от водителя, а при экстренном торможении удержать малыша будет очень трудно — не стоит пренебрегать детским креслом или удерживающим устройством.