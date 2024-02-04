Сползли в кювет. 4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе Омск-Черлак

Кроме того, в МВД напомнили о необходимости внимательного отношения к перевозке детей: жизнь ребенка полностью зависит от водителя, а при экстренном торможении удержать малыша будет очень трудно — не стоит пренебрегать детским креслом или удерживающим устройством.