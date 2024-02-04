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Фото с места ДТП

Сползли в кювет. 4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе Омск-Черлак

4 февраля 2024, 06:00
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Фото с места ДТП

Из-за переворота машины на трассе Омск-Черлак пострадал ребенок

Сообщение о ДТП появилось в минувшую субботу, около полудня.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, авария произошла на 97 километре трассы Омск-Черлак. По итогам предварительной проверки, мужчина 1968 года рождения не справился с управлением: Chevrolet Aveo ушел в кювет и опрокинулся.

Из-за происшествия всем находившимся в автомобиле потребовалась медицинская помощь (водителю, пассажирке 1970 года рождения и 4-летней девочке). Как выяснили сотрудники полиции на месте происшествия, водитель нарушил правила перевозки детей — в его отношении уже рассматривается вопрос административной ответственности.

Кроме того, в МВД напомнили о необходимости внимательного отношения к перевозке детей: жизнь ребенка полностью зависит от водителя, а при экстренном торможении удержать малыша будет очень трудно — не стоит пренебрегать детским креслом или удерживающим устройством.

Фото с места ДТПФото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Опрокинула автомобиль. В ДТП на омской трассе пострадала женщина и 11-летняя девочка
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#Происшествия#ДТП#Авария#Новости#Административная ответственность#Детское кресло#Илья Скобин#Омск-Черлак#Нарушения ПДД#Перевозка детей#Удерживающее устройство
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