Не пропустил. Водитель сбил двух пешеходов на «зебре» в Омске

Пресс-служба ГАИ по Омской области сообщила о наезде на пешеходов на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал красный свет и не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу и на разрешающий сигнал светофора.