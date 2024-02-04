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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

иллюстрация

Не пропустил. Водитель сбил двух пешеходов на «зебре» в Омске

4 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI
иллюстрация

Пешеходам, попавшим под колеса на «зебре» в Омске, потребовалась помощь медиков

Женщине и девушке, переходившим дорогу, потребовалась медицинская помощь.

Пресс-служба ГАИ по Омской области сообщила о наезде на пешеходов на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал красный свет и не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Сообщается, что за медицинской помощью обратились 48-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Сотрудники ведомства проводят проверку для уточнения всех обстоятельств случившегося. Напомним, ранее Город55 рассказывал о ДТП с участием ребенка в поселке Большеречье:

Доставлен в медучреждение. В Омской области водитель сбил ребенка на «зебре»
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#Происшествия#Омск#Авария#Пешеходы#Новости#Илья Скобин
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