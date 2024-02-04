Не пропустил. Водитель сбил двух пешеходов на «зебре» в Омске

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Пресс-служба ГАИ по Омской области сообщила о наезде на пешеходов на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал красный свет и не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Сообщается, что за медицинской помощью обратились 48-летняя женщина и 18-летняя девушка.
Сотрудники ведомства проводят проверку для уточнения всех обстоятельств случившегося. Напомним, ранее Город55 рассказывал о ДТП с участием ребенка в поселке Большеречье: