«Холоп 2» продолжает удерживать лидерство в омском прокате

По данным ЕАИС Фонд Кино, «Холоп 2» продолжает демонстрировать уверенный прокат спустя месяц после релиза: кроме данных по Омску, картина уже собрала больше трех миллиардов по стране. В регионе результаты, кончено, скромнее: 39 846 874 рублей в январском прокате и еще 823 350 в феврале. Однако у лидера списка намечается «конкурент».