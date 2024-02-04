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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

иллюстрация

«Холоп 2» продолжает удерживать лидерство в омском прокате

4 февраля 2024, 13:26
Фото: 1MI
иллюстрация

Самым кассовым фильмом января в Омске стал «Холоп 2»

Больше 150 тысяч зрителей и 3 тысяч сеансов. А вместе с тем — больше 40 миллионов рублей заработанных на прокате.

По данным ЕАИС Фонд Кино, «Холоп 2» продолжает демонстрировать уверенный прокат спустя месяц после релиза: кроме данных по Омску, картина уже собрала больше трех миллиардов по стране. В регионе результаты, кончено, скромнее: 39 846 874 рублей в январском прокате и еще 823 350 в феврале. Однако у лидера списка намечается «конкурент».

Динамика сборов февраля демонстрирует новый объект интереса омичей: «Мастер и Маргарита» — за минувшие 4 дня картина собрала в прокате почти 3 миллиона и привлекла больше 10 тысяч омичей. Напомним, что с момента релиза картины прошло всего 10 дней.

На настоящий момент в пятерке лидеров проката держатся 5 картин: на втором месте январской статистики расположились «Бременские музыканты» (29,1 млн рублей), третье место держат «Три Богатыря и Пуп Земли» (картина собрала в январе 10,5 млн рублей), 4 место занимает 6-дневный релиз «Мастера и Маргариты» (4,4 млн рублей), а в аутсайде списка — фильм «Воздух», собравший почти 3,3 миллиона рублей.

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#Омск#Развлечения#Воздух#Фильм#Прокат#Илья Скобин#ЕАИС Фонд Кино#Холоп 2#Бременские музыканты#Три Богатыря и Пуп Земли#Мастер и Маргарита
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