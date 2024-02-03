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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим в истории клуба

Вошел в историю. Защитник Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда»

3 февраля 2024, 12:06
Фото: ХК «Авангард»

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим в истории клуба

Игрок омской команды набрал больше всех очков за всю историю клуба по результативности. Об этом пишет «Чемпионат».

Защитник «ястребов» выполнил результативную передачу в матче против «Металлурга». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету 42 очка в 56 матчах. Это не только рекорд в КХЛ, но и в истории клуба. Для сравнения, 41 очко до Дамира Шарипзянова набирали Юрий Рычков, Вячеслав Войнов и Виктор Архипов.

Напомним, вчера, 2 февраля, матч с «Металлургом» закончился поражением. Следующая игра пройдет на домашнем льду. Против «ястребов» на лед выйдет питерский СКА.

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#Спорт#Авангард#КХЛ#Чемпионат#Матч#Рекорд#Дамир Шарипзянов#Анастасия Чернобаева
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