Вошел в историю. Защитник Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда»

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Защитник «ястребов» выполнил результативную передачу в матче против «Металлурга». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету 42 очка в 56 матчах. Это не только рекорд в КХЛ, но и в истории клуба. Для сравнения, 41 очко до Дамира Шарипзянова набирали Юрий Рычков, Вячеслав Войнов и Виктор Архипов.
Напомним, вчера, 2 февраля, матч с «Металлургом» закончился поражением. Следующая игра пройдет на домашнем льду. Против «ястребов» на лед выйдет питерский СКА.