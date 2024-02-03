Вошел в историю. Защитник Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда»

Защитник «ястребов» выполнил результативную передачу в матче против «Металлурга». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету 42 очка в 56 матчах. Это не только рекорд в КХЛ, но и в истории клуба. Для сравнения, 41 очко до Дамира Шарипзянова набирали Юрий Рычков, Вячеслав Войнов и Виктор Архипов.