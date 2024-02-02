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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Омске на пешеходном переходе сбили ребенка

В Омске одиннадцатилетняя девочка попала под колеса машины

2 февраля 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Омске на пешеходном переходе сбили ребенка

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали о ДТП, которое произошло сегодня, 1 февраля, в 7:35 часов утра.

Согласно предоставленной информации от сотрудников ДТП, водитель-женщина находилась за рулем KIA. Она ехала по улице 10-я Чередовая. В это время в районе дома №60 дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила школьница.

Девочка 2012 года рождения получила травмы, ей понадобилась помощь врачей.

В Госавтоинспекции уточнили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее редакция Города55 писала, что в Омске под колеса автомобиля попал 13-летний школьник.

В Омске водитель сбил 13-летнюю школьницу
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#Происшествия#ДТП#Омск#Травмы#Школьница#Анастасия Чернобаева
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