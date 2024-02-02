В Омске одиннадцатилетняя девочка попала под колеса машины

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Согласно предоставленной информации от сотрудников ДТП, водитель-женщина находилась за рулем KIA. Она ехала по улице 10-я Чередовая. В это время в районе дома №60 дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила школьница.
Девочка 2012 года рождения получила травмы, ей понадобилась помощь врачей.
В Госавтоинспекции уточнили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее редакция Города55 писала, что в Омске под колеса автомобиля попал 13-летний школьник.