Техника вместо стройки. В здании бывшего гипермаркета OBI в Омске открылся склад DNS

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Как указано на сайте магазина, теперь по по адресу: ул. Лукашевича, 37 находится DNS Технопоинт. Теперь там более 20 тысяч товаров.
Информация, что в здании бывшего строительного магазина откроется DNS появилась осенью. Договор аренды уже был подписан на тот момент. 1 сентября гипермаркет OBI окончательно прекратил свою работу в нашем городе.
Строительный магазин открылся в 2009 году. В марте 2022 года компания заявила, что уходит из России. После бизнес продали, и магазин открыл свои двери вновь. Но меньше чем за один год в компании поменяли три собственника.