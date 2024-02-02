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Updated Сегодня, 02:49

В Омске в бывшем здании строительного гипермаркета OBI открыли склад

Техника вместо стройки. В здании бывшего гипермаркета OBI в Омске открылся склад DNS

2 февраля 2024, 02:45
Фото: 1MI

В Омске в бывшем здании строительного гипермаркета OBI открыли склад

На официальном сайте сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS появилась информация о том, что на месте OBI теперь склад DNS.

Как указано на сайте магазина, теперь по по адресу: ул. Лукашевича, 37 находится DNS Технопоинт. Теперь там более 20 тысяч товаров.

Информация, что в здании бывшего строительного магазина откроется DNS появилась осенью. Договор аренды уже был подписан на тот момент. 1 сентября гипермаркет OBI окончательно прекратил свою работу в нашем городе.

Строительный магазин открылся в 2009 году. В марте 2022 года компания заявила, что уходит из России. После бизнес продали, и магазин открыл свои двери вновь. Но меньше чем за один год в компании поменяли три собственника.

В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS
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#Общество#Омск#Строительство#Техника#Склад#Магазины#Анастасия Чернобаева
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