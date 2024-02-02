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Слежка за подрядчиками. В Омске 50 млн заплатят за контроль за капремонтом 14 школ

2 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Депстрой готов заплатить 50 млн рублей за контроль за капремонтом 14 омских школ

Выполнять мероприятия по строительному контролю предстоит с даты заключения контракта по 31 июля 2025 года.

Департамент строительства ищет подрядчика, который будет осуществлять строительный контроль за выполнением капремонта в омских школах. Речь идет о 14 общеобразовательных учреждениях, которые закрыли на двухлетний капремонт.

Начальная сумма контракта составляет 49,98 млн рублей. За одну школу платят от 2,6 до 6,5 млн рублей. Самым дорогим объектом стала школа №91 на 24-й Северной. По условиям контракта, контролировать работу подрядчиков на 14 объектах необходимо с даты заключения договора по 31 июля 2025 года.

Подрядчику предстоит следить, чтобы во время капремонта не было отставания от графика ремонта, фактов нарушения технологии производства работ и завышения объемов.

Отметим, что за капремонт 14 омских школ подрядчики получат 2,54 млрд рублей. Все объекты распределили через закупки у единственного поставщика. Ремонтом сразу пяти школ займется «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева, еще четыре образовательных учреждения «забрала» компания «Строительные материалы Сибири» семьи Антропенко, два объекта достались «АТ-Строю», и по одному — фирмам «Данстрой», «РТС Групп» и «СтройКомплект».

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#Общество#Омск#Школа#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Госзакупки#Новости#Юлия Истомина#Контроль
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