Слежка за подрядчиками. В Омске 50 млн заплатят за контроль за капремонтом 14 школ

Отметим, что за капремонт 14 омских школ подрядчики получат 2,54 млрд рублей. Все объекты распределили через закупки у единственного поставщика. Ремонтом сразу пяти школ займется «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева, еще четыре образовательных учреждения «забрала» компания «Строительные материалы Сибири» семьи Антропенко, два объекта достались «АТ-Строю», и по одному — фирмам «Данстрой», «РТС Групп» и «СтройКомплект».