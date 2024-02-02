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В Омской области вынесли приговор мужчине, который насмерть сбил человека

Шесть лет за пьяное вождение. Жителя Омской области наказали за смерть человека

2 февраля 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области вынесли приговор мужчине, который насмерть сбил человека

Пожилого мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к шести годам лишения свободы, рассказали в пресс-службе судов Омской области.

ДТП произошло в Русско-Полянском районе. Суд установил, что 25 марта 2023 года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, в результате он сбил 24-летнего молодого человека.

Подсудимый не дождался полицию и покинул место происшествия. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы. В колонии исправительного режима он пробудет шесть лет и шесть месяцев. Также ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспорта в течение двух лет и шести месяцев, и он обязан выплатить жене погибшего 500 тыс рублей.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Алкогольное опьянение#Травмы#Больница#Анастасия Чернобаева
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