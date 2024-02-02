Шесть лет за пьяное вождение. Жителя Омской области наказали за смерть человека

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
ДТП произошло в Русско-Полянском районе. Суд установил, что 25 марта 2023 года мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, в результате он сбил 24-летнего молодого человека.
Подсудимый не дождался полицию и покинул место происшествия. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы. В колонии исправительного режима он пробудет шесть лет и шесть месяцев. Также ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспорта в течение двух лет и шести месяцев, и он обязан выплатить жене погибшего 500 тыс рублей.