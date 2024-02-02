Шесть лет за пьяное вождение. Жителя Омской области наказали за смерть человека

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы. В колонии исправительного режима он пробудет шесть лет и шесть месяцев. Также ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспорта в течение двух лет и шести месяцев, и он обязан выплатить жене погибшего 500 тыс рублей.