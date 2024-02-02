Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Иллюстрация

Семья капитана омского «Авангарда» пригласила омичей помочь собакам в приюте

2 февраля 2024, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация
Приют находится в селе Азово. В настоящее время в нем содержатся 128 собак, в основном, старые и больные.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и его супруга Виолетта пригласили омичей помочь собакам в приюте для животных, который находится в селе Азово. Корм частично уже приобрели.

«Если хочется еще что-то закупить и привезти самим лично, то приют не откажется от паштетов для собак (любая фирма). Сухой корм хозяйка старается давать определенный — „Дилли“ для активных собак. Он есть не везде, поэтому легче купить паштет», — рассказала супруга хоккеиста в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).

В настоящее время в приюте содержатся 128 собак, рассказала Городу55 хозяйка приюта Ирина Усова. Животным необходимы сухой и влажный корм, крупы, глистогонные лекарства, средства от блох и клещей, поводки и ошейники, миски.

«Большая часть собак старые, инвалиды, слепые, без ноги, то есть собаки, которые на улице просто пропадут. Есть собаки и молодые, которые оказались в тяжелой или опасной ситуации. Прежде всего необходима еда. В день съедаем примерно на 5-6 тысяч рублей», — сообщила Ирина Усова.

Напомним, в декабре омский хоккейный клуб «Авангард» передал 500 килограммов корма для животных в муниципальный приют. Корм помогли собрать болельщики во время «хвостатого матча», который прошел 5 декабря между «Авангардом» и «Барысом».

500 килограммов корма. Омские «ястребы» посетили муниципальный приют
Узнать подробнее
#Общество#Авангард#Омск#Собаки#Приют для животных#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев
Подпишитесь
Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья
Сегодня, 02:40
Техника вместо стройки. В здании бывшего гипермаркета OBI в Омске открылся склад DNS
Сегодня, 02:45
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Вчера, 08:23
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
Вчера, 05:49
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34