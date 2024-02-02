Семья капитана омского «Авангарда» пригласила омичей помочь собакам в приюте

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов и его супруга Виолетта пригласили омичей помочь собакам в приюте для животных, который находится в селе Азово. Корм частично уже приобрели.
«Если хочется еще что-то закупить и привезти самим лично, то приют не откажется от паштетов для собак (любая фирма). Сухой корм хозяйка старается давать определенный — „Дилли“ для активных собак. Он есть не везде, поэтому легче купить паштет», — рассказала супруга хоккеиста в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).
В настоящее время в приюте содержатся 128 собак, рассказала Городу55 хозяйка приюта Ирина Усова. Животным необходимы сухой и влажный корм, крупы, глистогонные лекарства, средства от блох и клещей, поводки и ошейники, миски.
«Большая часть собак старые, инвалиды, слепые, без ноги, то есть собаки, которые на улице просто пропадут. Есть собаки и молодые, которые оказались в тяжелой или опасной ситуации. Прежде всего необходима еда. В день съедаем примерно на 5-6 тысяч рублей», — сообщила Ирина Усова.
Напомним, в декабре омский хоккейный клуб «Авангард» передал 500 килограммов корма для животных в муниципальный приют. Корм помогли собрать болельщики во время «хвостатого матча», который прошел 5 декабря между «Авангардом» и «Барысом».