Россияне сообщили о дефиците лекарства от астмы. Расскажем, как обстоят дела в Омске

В российских аптеках начали пропадать препараты, жизненно необходимые для пациентов, страдающих бронхиальной астмой и другими легочными заболеваниями. Например, в конце января об этом сообщало екатеринбургское издание «Е1». Речь идет о порошках для ингаляторов «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта». Препараты изготавливают в Великобритании, производитель «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В аптеках лекарства начали заканчиваться в декабре 2023 года.