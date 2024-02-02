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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Россияне сообщили о дефиците лекарства от астмы. Расскажем, как обстоят дела в Омске

2 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI
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В Росздраве рассказали о наличии лекарств от астмы в аптеках Омска

Речь идет о порошках для ингаляторов «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта».

В российских аптеках начали пропадать препараты, жизненно необходимые для пациентов, страдающих бронхиальной астмой и другими легочными заболеваниями. Например, в конце января об этом сообщало екатеринбургское издание «Е1». Речь идет о порошках для ингаляторов «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта». Препараты изготавливают в Великобритании, производитель «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В аптеках лекарства начали заканчиваться в декабре 2023 года.

Город55 выяснил, есть ли дефицит препаратов «Релвар» и «Аноро» в Омске. Ответ на этот вопрос предоставили в региональном Росздравнадзоре.

«По состоянию на 02.02.2024 года лекарственные препараты „Релвар Эллипта порошок для ингаляций дозированный 22 мкг 184 мкг/доза“ и „Аноро Эллипта порошок для ингаляций дозированный 22 мкг+55 мкг/доза“ имеются в аптеках Омска. Вместе с тем сообщаем, что за период 2024 года в территориальный орган Росздравнадзора по Омской области обращений по вопросу отсутствия в аптеках лекарственных препаратов „Релвар Эллипта“ и „Аноро Эллипта“ не поступало», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что на сайте «Центра контроля качества лекарственных средств», где отражаются данные о наличии препаратов в аптеках города, «Релвар» и «Аноро» также присутствуют.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Болезнь#Апрель#Лекарства#Дефицит#Великобритания#Евгений Игишев#Астма
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