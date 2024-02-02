Прокуратура Омской области проверила, как чистят дороги в городе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По информации от ведомства, прокурор Омска и представители прокуратуры Омской области выписали больше 240 предостережений о том, что уборка улиц от снега происходит ненадлежащим образом.
После того, как в ноябре 2023 года выпали осадки, прокуратура обнаружила в работе администрации города нарушения, которые связаны с очисткой снега и наледи, также нехваткой техники для уборки. Это и послужило тем, что ведомство начало проверку.
Службам города и органом местного самоуправления выписали больше 120 представлений. В отношении УДХБ Омска составили десять протоколов об административном правонарушении.
Прокуратура области держит на контроле деятельность всех служб и устранение замечаний.