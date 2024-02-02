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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Омской области дорожные службы получили замечания из-за снега

Прокуратура Омской области проверила, как чистят дороги в городе

2 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI

В Омской области дорожные службы получили замечания из-за снега

В региональной прокуратуре сообщили, что контролируют, как чистят снег в Омске и Омской области.

По информации от ведомства, прокурор Омска и представители прокуратуры Омской области выписали больше 240 предостережений о том, что уборка улиц от снега происходит ненадлежащим образом.

После того, как в ноябре 2023 года выпали осадки, прокуратура обнаружила в работе администрации города нарушения, которые связаны с очисткой снега и наледи, также нехваткой техники для уборки. Это и послужило тем, что ведомство начало проверку.

Службам города и органом местного самоуправления выписали больше 120 представлений. В отношении УДХБ Омска составили десять протоколов об административном правонарушении.

Прокуратура области держит на контроле деятельность всех служб и устранение замечаний.

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#Общество#Анастасия Чернобаева
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