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Строителям проблемной школы в Исилькуле обещают заплатить полмиллиарда

Полмиллиарда на достройку. Для проблемной школы в Исилькуле снова ищут подрядчика

2 февраля 2024, 05:45
Фото: Министерство строительства Омской области

Строителям проблемной школы в Исилькуле обещают заплатить полмиллиарда

Сдать объект, который в настоящий момент готов примерно на 40%, следует до 31 октября 2024 года.

«Облстройзаказчик» снова ищет подрядчика для строительства школы на 550 мест в Исилькуле. Проблемный объект готов на 40%, бюджетное учреждение готово заплатить строителям за работу 505,5 млн рублей, в качестве аванса они получат 20%.

К строительству подрядчик должен будет приступить сразу после заключения контракта. Предполагается, что готовую школу исилькульцы увидят к 31 октября 2024 года.

Стройка школы в Исилькуле — одна из наиболее проблемных. Дважды на объект (в 2020-м и 2021-м) заходила строительная компания «Лидер». Правда, тогда стоимость работ составляла чуть более 338 млн рублей, но контракты были расторгнуты. Затем аукционы на выполнение строительных работ объявлялись 12 раз, и каждый раз они заканчивались по одинаковому сценарию — не поступало ни одной заявки, хотя стоимость работ уже выросла до 552 млн рублей.

Под конец 2022 года контракт на достройку школы получил новосибирский «ИТЦ АСУкомплектсервис». Но и здесь не обошлось без неприятных сюрпризов. Выяснилось, что во время строительства школы было похищено больше 58 млн рублей. Сейчас подозреваемые задержаны. На директора «СМУ №444» Руслана Суязова и руководителя «АСУкомплектсервис» Дениса Кильдебекова завели уголовное дело.

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#Общество#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Минстрой#Уголовное дело#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Исилькульский район#Проблемы#Юлия Истомина
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