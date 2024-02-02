Полмиллиарда на достройку. Для проблемной школы в Исилькуле снова ищут подрядчика

Стройка школы в Исилькуле — одна из наиболее проблемных. Дважды на объект (в 2020-м и 2021-м) заходила строительная компания «Лидер». Правда, тогда стоимость работ составляла чуть более 338 млн рублей, но контракты были расторгнуты. Затем аукционы на выполнение строительных работ объявлялись 12 раз, и каждый раз они заканчивались по одинаковому сценарию — не поступало ни одной заявки, хотя стоимость работ уже выросла до 552 млн рублей.