Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель

Ранее Город55 писал об аварии в Калачинском районе, в которой пострадал ребенок. Дорожное происшествие случилось в последний день января на автодороге «Стародубка-Куликово». Женщина за рулем «Renault» не справилась с управлением и оказалась в кювете, опрокинув машину. В результате и 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь.