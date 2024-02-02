Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сотрудникам ОМВД стало известно о дорожно-транспортном происшествии в 11:50 утра 2 февраля. На место выехали полицейские и другие спецслужбы.
Предварительно удалось установить, что 73-летний водитель автомобиля «Renault» ехал по трассе Москаленки-Тумановка. Там, в районе 5 километра, он выехал на встречную полосу, в этот момент по ней проезжал грузовик под управлением 41-летнего мужчины.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до приезда скорой, сообщили в региональном УМВД. Сейчас по факту случившегося началась проверка, после нее станет ясно, что стало причиной ДТП.
Ранее Город55 писал об аварии в Калачинском районе, в которой пострадал ребенок. Дорожное происшествие случилось в последний день января на автодороге «Стародубка-Куликово». Женщина за рулем «Renault» не справилась с управлением и оказалась в кювете, опрокинув машину. В результате и 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь.