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В жутком ДТП с грузовиком на омской трассе погиб 73-летний водитель

Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель

2 февраля 2024, 10:17
Фото: УМВД России по Омской области

В жутком ДТП с грузовиком на омской трассе погиб 73-летний водитель

Авария с участием легковушки и большегруза произошла в Москаленском районе сегодня утром.

Сотрудникам ОМВД стало известно о дорожно-транспортном происшествии в 11:50 утра 2 февраля. На место выехали полицейские и другие спецслужбы.

Предварительно удалось установить, что 73-летний водитель автомобиля «Renault» ехал по трассе Москаленки-Тумановка. Там, в районе 5 километра, он выехал на встречную полосу, в этот момент по ней проезжал грузовик под управлением 41-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до приезда скорой, сообщили в региональном УМВД. Сейчас по факту случившегося началась проверка, после нее станет ясно, что стало причиной ДТП.

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее Город55 писал об аварии в Калачинском районе, в которой пострадал ребенок. Дорожное происшествие случилось в последний день января на автодороге «Стародубка-Куликово». Женщина за рулем «Renault» не справилась с управлением и оказалась в кювете, опрокинув машину. В результате и 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь.

Опрокинула автомобиль. В ДТП на омской трассе пострадала женщина и 11-летняя девочка
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