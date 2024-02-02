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Налоговики решили ликвидировать компанию Виктора Суходолова

Налоговики решили ликвидировать компанию Виктора Суходолова

2 февраля 2024, 05:05
Фото: 1MI

Налоговики решили ликвидировать компанию Виктора Суходолова

«Завод нефтегазового оборудования» признан недействующим юрлицом.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования» в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — говорится в официальном сообщении.

«ЗНГО» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Его уставный капитал на 25% принадлежит самому ООО, а на 75 — бизнесмену Виктору Суходолову, признанному несостоятельным должником еще в 2020 году. В 2021 году предпринимателя приговорили к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Виктор Суходолов
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